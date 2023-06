Business news: Portogallo, sono Caf, Alstom e Stadler le finaliste per fornitura di 117 treni da 819 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Caf, la francese Alstom e la svizzera Stadler sono le tre aziende finaliste per la gara d'appalto da 819 milioni di euro indetta dall'operatore pubblico portoghese Comboios de Portugal (Cp) per la fabbricazione di 117 treni per pendolari e regionali. Si tratta del più grande acquisto mai effettuato da Cp. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", l'aggiudicazione dovrebbe avvenire nel corso di questo mese. Il Portogallo ha perso la sua capacità di produzione di treni con la chiusura, nel 2004, dello stabilimento Bombardier nella città di Amadora, nel distretto di Lisbona. Tra i requisiti della gara è stata fissato, seppur non vincolante, è stato indicato che la produzione delle vetture debba avvenire in Portogallo. Tutti e tre i produttori hanno centri di produzione in Spagna, ma non stabilimenti nel Paese lusitano. Cp ordinerà 55 treni regionali e 62 treni suburbani, tutti a trazione elettrica, con l'intenzione di ricevere le prime unità nel 2026 (40 mesi dopo la firma del contratto), con una cadenza di tre treni al mese. L'azienda pubblica intende modernizzare il servizio sulle linee di Cascais, Sintra, Azumbaja e Sado, oltre a rinnovare la flotta dei servizi urbani di Porto. L'operatore, inoltre, si riserva l'opzione di estendere l'ordine di altri 36 convogli fino al 2028, che saranno utilizzati per migliorare il trasporto ferroviario nelle aree metropolitane di Lisbona e Porto. (Spm)