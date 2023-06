Sardegna: caccia, approvato il calendario venatorio 2023/2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 5 ottobre si potrà cacciare nelle giornate di giovedì e festivi infrasettimanali, compresi venerdì 8 dicembre e martedì 26 dicembre. In sintesi, la chiusura della stagione venatoria è prevista per il 31 gennaio 2024, tranne per allodola, merlo e quaglia (anticipata al 31 dicembre 2023), e colombaccio (posticipata a sabato 10 febbraio 2024). “Stiamo proseguendo il cammino intrapreso negli anni scorsi, nel tentativo di programmare per tempo l’attività venatoria e garantire certezze ai cacciatori sardi – ha commentato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu – Quest’anno per il censimento di lepri e pernici collaboriamo con l’Ente nazionale per la cinofilia, che, attraverso l’utilizzo dei cani da ferma, ci consentirà di monitorare una maggiore superficie territoriale e avere un quadro ben definito della presenza di specie selvatiche oggetto di caccia. Inoltre, grazie ad una serie di studi scientifici, siamo riusciti a individuare, con maggior precisione, i periodi di inizio migrazione prenuziale delle specie selvatiche”. (Rsc)