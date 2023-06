Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La sindaca Chiara Frontini con gli assessori Emanuele Aronne (qualità degli spazi urbani) e Stefano Floris (lavori pubblici) illustreranno i numerosi interventi prossimi a partire in città nel mese di giugno, ovvero quelle opere oggetto di finanziamenti provenienti da fondi PNRR, dal progetto Da Vetus Urbs a Modern City e da fondi per la riqualificazione per il borgo di Bagnaia.Viterbo, palazzo dei Priori (ore 12)- Tradizionale Festa della Madonnina Monte Mario.Roma, Centro Don Orione di Via della Camilluccia (ore 18:30) (Rer)