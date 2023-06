Egitto-Qatar: i leader dei due Paesi concordano su un'iniziativa a sostegno del popolo sudanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, hanno concordato di lanciare un'iniziativa a sostegno del popolo sudanese. Lo riferisce una dichiarazione della presidenza egiziana. Il presidente egiziano ha fatto un appello con l'emiro dello Stato del Qatar per discutere dei modi per rafforzare, sostenere e sviluppare le relazioni bilaterali in vari ambiti, oltre a rivedere gli ultimi sviluppi della situazione regionale e internazionale, soprattutto in Sudan. Al Sisi e l'emiro Tamim hanno sottolineato "l'importanza di un intenso lavoro per contenere la situazione umanitaria in Sudan, facilitare l'afflusso di aiuti umanitari e risparmiare ai civili le ripercussioni dei combattimenti", ha affermato Ahmed Fahmy, portavoce della presidenza del Repubblica. Infine, i due leader hanno concordato di lanciare un'iniziativa congiunta per sostenere e fornire soccorso al popolo sudanese, con l'obiettivo di mitigare gli effetti e le ripercussioni dell'attuale crisi sui sudanesi, in particolare sui rifugiati, fornendo loro servizi umanitari, a condizione che le autorità interessate nei due Paesi sviluppino i relativi quadri e meccanismi esecutivi. (Cae)