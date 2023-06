Imprese: Banca Ifis presenta terza edizione del rapporto “Ecosistema della Bicicletta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, i ricavi dei produttori italiani di biciclette e di componentistica sono cresciuti del +10 per cento raggiungendo per la prima volta la storica soglia dei 2,0 miliardi di euro. È questo il dato principale che emerge dalla terza edizione di “Ecosistema della Bicicletta”, l’annuale rapporto sviluppato da Banca Ifis – riferisce una nota – che fotografa l’andamento e le prospettive di uno dei settori protagonisti della transizione sostenibile. L’Italia si conferma dunque leader tra i produttori europei di biciclette con un outlook positivo anche per il 2023 quando i ricavi del settore sono attesi ad una ulteriore crescita di sei punti percentuali. A spingere il settore ci sono infatti tre fattori principali: la ricerca di una mobilità sempre più sostenibile da parte dei cittadini; l’aumento del consenso per il cicloturismo, grazie anche ai tanti progetti introdotti a livello territoriale; e la forte accelerazione della produzione di ebike. Tutti fattori che sono stati approfonditi nello studio di Banca Ifis, presentato a Cesena in occasione dell’“Oscar Italiano del Cicloturismo 2023”, del quale la Banca è partner ufficiale per il secondo anno consecutivo. (segue) (Com)