Imprese: Banca Ifis presenta terza edizione del rapporto “Ecosistema della Bicicletta” (2)

- “La bicicletta rappresenta la sintesi perfetta di innovazione, tecnologia, benessere delle persone e prosperità delle imprese e dei territori. In una parola, la bicicletta è sostenibilità, economica e sociale. È questo il motivo per cui abbiamo voluto proporre la terza edizione di ‘Ecosistema della Bicicletta’, l’osservatorio del nostro Ufficio studi che, ogni anno, offre una prospettiva originale su un settore che si conferma vivace traino della nostra economia e veicolo di promozione dei nostri territori. Come Banca da quarant’anni a servizio delle Pmi italiane, siamo perfettamente consapevoli dell’importanza di un settore, quale quello della produzione di biciclette, che genera sempre più impatti positivi sull'ambiente, le persone e le comunità”, dichiara Ernesto Fuurstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis. La terza edizione del volume “Ecosistema della Bicicletta” prodotto da Banca Ifis evidenzia l’ottimo stato di salute del settore produttivo italiano della bicicletta. Nel 2022, il comparto ha registrato circa 2,0 miliardi di euro di fatturato, un dato in crescita del +10 per cento rispetto al 2021 che già si era rivelato anno record. A spingere il settore è stata soprattutto la crescita della produzione di biciclette elettriche. L’incremento del fatturato è andato di pari passo con l’aumento della redditività, con la filiera di produzione che ha saputo compensare l’impatto dell’inflazione sui costi di produzione. In particolare: l’Ebitda del settore è passato dal 6 per cento del 2020 al 11 per cento del 2022; il Roe è cresciuto dal 6,4 per cento del 2020 al 13 per cento del 2022; il valore della bilancia commerciale del settore si è confermata fortemente positiva, crescendo del +28 per cento grazie al cambio di mix di prodotto verso modelli ad alto valore aggiunto. (segue) (Com)