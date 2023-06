Imprese: Banca Ifis presenta terza edizione del rapporto “Ecosistema della Bicicletta” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, è cresciuta la produzione di e-bike (crescita media annua tra il 2019 e il 2022 del +21,3 per cento) che ha compensato il lieve calo di produzione di bici meccaniche (-3,1 per cento); alla crescita del comparto ha contribuito anche il forte peso dell’export: nel 2022, questo si è attestato al 21 per cento del fatturato con un outlook in crescita di ulteriori due punti percentuali nel 2023; a livello nazionale, il Nord Italia concentra circa l’80 per cento della produzione e ben il 92 per cento del fatturato; maggiormente diversificata è invece la distribuzione, al Nord si concentrano il 56 per cento delle imprese, mentre il restante 44 per cento è ben distribuito nel resto del Paese. Significativo è infine l’impatto dell’inflazione sulle imprese produttrici. Nel 2022, ben il 97 per cento dei produttori ha registrato un impatto dall’incremento dei prezzi e il 60 per cento di loro lo ha giudicato significativo. Le imprese sono tuttavia riuscite a compensare l’aumento dell’inflazione grazie all’incremento dei prezzi dei prodotti finiti e all’aumento degli accordi strategici con la filiera di riferimento. Relativamente al 2023, il rapporto “Ecosistema della Bicicletta” elaborato da Banca Ifis conferma un outlook positivo di ulteriore crescita. In particolare, il fatturato è rivisto al rialzo di un ulteriore 6 per cento nel 2023. A trainare il settore saranno soprattutto i piani dei produttori che prevedono una forte accelerazione in cinque macrocategorie: tecnologia digitale; formazione del personale; ricerca e sviluppo; risparmio energetico; sostenibilità. (segue) (Com)