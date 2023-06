Imprese: Banca Ifis presenta terza edizione del rapporto “Ecosistema della Bicicletta” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i vari dati del comparto, si segnala in particolare che: a fine 2022, ben il 56 per cento delle imprese italiane produttrici di biciclette sosteneva di avere in produzione uno o più modelli di ebike; la quota di fatturato delle aziende produttrici derivante dalla produzione di ebike o componentistica si attesta al 37 per cento; l’Italia nel 2022 si è confermata un polo produttivo dell’ebike, con un saldo import/export positivo per 43 mila unità; i modelli prodotti dalle prime otto imprese italiane per volumi presenti sul mercato si confermano eccellenti nel giudizio degli utenti, con un rating di 4,1 in una scala da 1 a 5. Anche il comparto italiano della produzione di ebike conferma un outlook positivo per il 2023 e, più in generale, per il prossimo quinquennio nel quale si stima che il fatturato del mercato mondiale crescerà ad un tasso medio del 15,4 per cento annuo. A trainare il settore saranno soprattutto gli investimenti in tecnologia e, in particolare, nel battery management system e nella connettività col 5G. (Com)