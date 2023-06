Italia-Georgia: ambasciata georgiana a Roma celebra Festa nazionale di Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per celebrare la Festa nazionale della Georgia, l’ambasciata georgiana in Italia ha organizzato il 30 maggio il concerto, seguito dal ricevimento, presso il Palazzo della Cancelleria a Roma. Davanti ai rappresentanti del governo Italiano, fra i quali Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa, comunità diplomatica, personalità del mondo culturale e politico, imprese, amici dell’ambasciata e membri della comunità georgiana si è esibito il giovane pianista georgiano Sandro Gegechkori, che ha eseguito brani di Liszt, Chopin, Schubert e Laghidze. Gli ospiti sono stati accolti dall’ambasciatore Konstantine Surguladze, il quale nel suo intervento ha parlato della genesi del Giorno dell’Indipendenza, del percorso del popolo georgiano e delle relazioni tra la Georgia e l’Italia. "Il 26 maggio del 1918, la Georgia proclamò l'indipendenza, creando una repubblica indipendente piuttosto unica, che è stata descritta come un notevole esperimento di socialdemocrazia, con un sistema multipartitico fondato sui principi di libertà, giustizia sociale, uguaglianza e con la costituzione più progressista del 1921. Diversi Paesi, tra cui l'Italia, riconobbero sin da subito come Stato sovrano la Repubblica democratica della Georgia. La democrazia di breve durata ha lasciato una forte impronta su come i georgiani si percepivano e su come valutavano la successiva invasione della Georgia da parte dell'Armata Rossa. La riconquista della libertà dopo settant'anni di dominio comunista non è avvenuta senza sforzo, ma con un inestimabile sacrificio dei nostri eroi. La restaurazione dell’indipendenza nell’aprile 1991 e successiva Costituzione del 1995 ha creato un legame politico e giuridico tra la moderna democrazia georgiana e la Prima Repubblica. Oggi la Georgia, con il continuo sostegno dei partner, tra i quali l’Italia, sta progressivamente costruendo uno stato libero, democratico, basato sui valori europei ed aspira ad integrarsi nelle istituzioni europee ed euro-atlantiche", ha dichiarato l'ambasciatore.(segue) (Com)