Italia-Georgia: ambasciata georgiana a Roma celebra Festa nazionale di Tbilisi (3)

- “La principale sfida per il mio Paese rimane l'occupazione militare: due regioni della Georgia, l'Abkhazia e la regione di Tskhinvali (la cosiddetta Ossezia del Sud) sono ancora sotto l'occupazione militare russa, a seguito dell'aggressione del 2008, valutata successivamente dal Parlamento europeo come “il primo grande attacco della Russia all'ordine europeo”. Dozzine di città in tutta la Georgia sono state bombardate e i numerosi villaggi georgiani intorno a Tskhinvali sono stati completamente bruciati. L'invasione russa ha causato centinaia di vittime e ha portato il numero totale di sfollati e rifugiati espulsi dalle loro case dall'inizio degli anni '90 a quasi mezzo milione. Sfortunatamente, la mancanza di un'adeguata reazione da parte della comunità internazionale ha dato alla Russia la possibilità di continuare le sue azioni illegali e tutti abbiamo assistito alla sua brutale aggressione contro l'Ucraina. Dall'inizio dell'aggressione la Georgia non solo ha partecipato al sostegno umanitario fornito all'Ucraina, ma ha sponsorizzato, aderito e sostenuto numerose risoluzioni, dichiarazioni ed altre iniziative proposte da tutte le principali organizzazioni e istituzioni internazionali a sostegno dell'Ucraina", ha dichiarato l’ambasciatore. (segue) (Com)