Italia-Georgia: ambasciata georgiana a Roma celebra Festa nazionale di Tbilisi (4)

- Surguladze ha ringraziato il governo italiano per il fermo sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità della Georgia, nonché al percorso europeo del paese. “Nel 2022, il governo georgiano ha presentato una domanda di adesione all'Ue e ha ricevuto una prospettiva europea, che è stata una decisione storica. La Georgia continuerà a non lesinare sforzi affinché il paese riceva lo status di Paese candidato alla fine dell'anno, che segnerà l'inizio di una nuova fase di integrazione nell'Unione europea”, ha concluso il capo della missione diplomatica. (Com)