Usa: avvocati non hanno trovato documento su Iran di cui Trump ha parlato durante incontro a Bedminster

- Gli avvocati di Donald Trump non sono riusciti a trovare un documento classificato di cui l’ex presidente degli Stati Uniti ha parlato lo scorso luglio durante un incontro al suo golf club a Bedminster, in New Jersey, che riguarderebbe un possibile attacco contro l’Iran. La conversazione di Trump è stata resa nota nei giorni scorsi grazie ad una registrazione audio trapelata solo nei giorni scorsi, ma di cui le autorità giudiziarie statunitensi sono al corrente già da mesi. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il dipartimento della Giustizia ha emesso un mandato di comparizione già a marzo di quest’anno, chiedendo allo staff legale di Trump di consegnare tutti i documenti e i materiali in cui si fa riferimento all’Iran e al capo di Stato maggiore congiunto, Mark Milley, dal momento che il documento in questione sarebbe stato prodotto dal Pentagono. La richiesta delle autorità statunitensi sarebbe stata avanzata proprio in relazione al documento a cui Trump fa riferimento nella registrazione, che sarebbe stato conservato dall’ex presidente degli Stati Uniti al termine del suo mandato. Secondo le fonti, il documento in questione sarebbe stato prodotto prima della nomina di Milley all’incarico di capo di Stato maggiore congiunto, e le autorità giudiziarie hanno già ascoltato una testimonianza del generale. (Was)