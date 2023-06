Business news: Spagna, Abertis aumenta investimenti del 14,5 per cento nei primi mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi mesi del 2023, la concessionaria spagnola Abertis ha aumentato gli investimenti del 14,5 per cento, passando da 127 milioni di euro nel primo trimestre del 2022 a 167 milioni di euro nello stesso periodo di quest'anno. Come riferisce il quotidiano "El Economista", questo incremento è stato sostenuto, in particolare, dagli impegni acquisiti nelle strade a pedaggio che gestisce in Paesi come Brasile, Francia, Messico e Italia. Dei 167 milioni investiti fino a marzo, il Brasile, dove opera attraverso Arteris, rappresenta i due terzi, con 118 milioni, il 37,2 per cento in più rispetto agli 86 milioni dello stesso periodo del 2022. Nel frattempo, in Francia ha stanziato 15 milioni (16 milioni l'anno prima) ed in Italia la cifra è stata di 12 milioni (19 milioni nel primo trimestre dell'anno precedente). La concessionaria controllata da Mundys e Acs sta quindi potenziando i propri investimenti organici in attesa di raggiungere livelli più elevati con l'acquisizione di asset o l'aggiudicazione di concessioni in via di privatizzazione. Nel primo caso, l'attenzione si concentra sull'autostrada Sh-288 in Texas, negli Stati Uniti, per la quale sta negoziando l'acquisizione dal suo azionista Acs, e nel secondo, sui piani dei governi della Grecia, con la circonvallazione di Atene come obiettivo, e di Porto Rico, che ha messo a gara due strade. Con il volume investito nei primi tre mesi dell'anno, Abertis prosegue la crescita degli investimenti già sperimentata nel 2022, quando aveva fissato la cifra totale a 818 milioni di euro, che implicava un aumento del 29 per cento rispetto ai 634 milioni del 2021, quando la crisi provocata dalla pandemia del coronavirus aveva ancora un impatto molto significativo sul traffico stradale a pagamento. (Spm)