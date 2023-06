Business news: Spagna, Iberdrola riceve via libera per realizzazione impianto solare in Estremadura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica Iberdrola ha ricevuto l'autorizzazione del ministero della Transizione ecologica spagnolo per la realizzazione di un impianto solare da 294 megawatt a Cedillo e Herrera de Alcantara, Cáceres, in Estremadura, che dovrebbe creare circa 500 posti di lavoro. Iberdrola dispone di venti impianti rinnovabili in funzione nella regione, dove attualmente ha una potenza verde installata di 3,8 gigawatt, di cui il 47 per cento solari. (Spm)