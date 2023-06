Business news: Russia, Gazprom International scopre nuovo giacimento di gas in Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo russo Gazprom International ha scoperto un nuovo giacimento di gas in Bangladesh. Lo ha annunciato la società russa in una nota. "I test compiuti dal 14 al 20 maggio presso il pozzo di gas Illisha sull'isola di Bhola, in Bangladesh, hanno dimostrato un afflusso commerciale di 19,6 milioni di metri cubi di gas al giorno. I risultati dell'esplorazione indicano la scoperta di un nuovo giacimento di gas", ha affermato la società. (Rum)