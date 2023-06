Business news: Grecia, Banca europea ricostruzione e sviluppo annuncia investimento in miniera di Skouries

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) ha annunciato oggi che investirà 56 milioni di euro per lo sviluppo della miniera di Skouries, nella penisola calcidica, in Grecia. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. La Bers ha sottolineato che si tratta di un “investimento strategico a lungo termine”, finalizzato a “promuovere l’estrazione responsabile del rame, metallo fondamentale per la transizione verde”. La miniera di Skouries è gestita dalla società mineraria Hellas Gold SA, controllata dal gruppo canadese Eldorado Gold Corporation, attivo in Canada, Grecia e Turchia. (Gra)