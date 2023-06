Business news: fonti stampa, Parigi e Stellantis trattano per riportare in Francia produzione Peugeot 208 elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato francese sta negoziando con Stellantis il ritorno sul suo territorio della produzione della Peugeot 208 elettrica. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos". Il dossier "è ancora in discussione, e la decisione di Stellantis è attesa entro novembre", ha detto una fonte del governo. "È una questione di soldi e lo Stato riflette sulle sovvenzioni possibili per convincere Carlos Tavares a rilocalizzare il suo piccolo modello nell'Esagono", ha aggiunto la fonte. Stellantis non ha voluto commentare l'informazione. "Abbiamo preso un impegno pubblico per fabbricare in Francia 12 modelli elettrici mobilitando 12 siti di assemblaggio e di componenti nelle sette regioni dell'Esagono", ha affermato un portavoce del gruppo franco-italiano. (Frp)