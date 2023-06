Business news: Francia, Opa del Gruppo Bolloré non ha ottenuto il successo sperato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta pubblica d acquisto semplificato lanciata dal Gruppo Bolloré non ha ottenuto il successo sperato. Lo rende noto l'Autorità dei mercati finanziari (Amf), in un documento contenente i risultati dell'operazione. L'Opa è stata annunciata il 14 marzo scorso e lanciata il 18 aprile, con l'obiettivo di acquisire il 9,18 per cento del capitale. Il gruppo ha proposto 5,75 euro ad azione, aggiungendo in seguito 25 centesimi a titolo da versare nel caso in cui la cessione di Bolloré Logistics all'armatore Cma Cgm dovesse andare a buon fine. Secondo l'Amf, il Gruppo Bolloré è arrivato solamente al 34 per cento delle azioni alle quali puntava. (Frp)