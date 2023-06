Usa: Biden su accordo sul debito, abbiamo impedito una recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto dalla Casa Bianca e dalla leadership repubblicana al Congresso, per alzare il tetto del debito federale per i prossimi due anni, è essenziale per garantire i progressi che abbiamo raggiunto negli ultimi due anni, e consentirà all’economia statunitense di continuare a crescere. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “Siamo riusciti a proteggere il futuro del Paese, impedendo una crisi catastrofica che avrebbe portato la nostra economia in recessione: un default avrebbe distrutto il nostro rating creditizio, e la ripresa avrebbe impiegato anni”, ha detto. (Was)