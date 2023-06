Business news: Spagna, Endesa investirà 58,3 milioni euro in prevenzione incendi e miglioramento della rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, investirà quest'anno 58,3 milioni di euro in lavori di abbattimento e potatura, ispezioni termografiche e miglioramenti alla rete elettrica per garantire la qualità e la continuità della fornitura di energia elettrica e ridurre al minimo il rischio di incendi. Secondo quanto riferito in un comunicato, nell'ambito di questa operazione, l'azienda energetica sta pulendo e curando le masse forestali che crescono intorno alla rete elettrica, utilizzando elicotteri per effettuare termografie e ispezioni video e visive, ed eseguendo controlli esaustivi di tutte le sue strutture su base continua e regolare in tutto il territorio in cui Endesa gestisce la rete di distribuzione (Catalogna, Andalusia, Isole Canarie, Isole Baleari, Aragona e Badajoz). Il 60 per cento delle linee elettriche gestite da Endesa sono aeree e quindi coesistono in qualche modo con aree boschive o vegetazione, per cui l'abbattimento selettivo e la potatura della massa forestale- alberi, sottobosco e cespugli- che cresce intorno alle linee elettriche è un compito essenziale per evitare il rischio incendi. (Spm)