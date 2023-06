Business news: Polonia, a maggio inflazione al 13 per cento anno su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio 2023 l’inflazione in Polonia è cresciuta del 13 per cento anno su anno. E’ quanto emerge dalla stima preliminare dell’Ufficio centrale di statistica (Gus). Ad aprile l’indice dei prezzi al consumo ha segnato una crescita del 14,7 per cento. Il picco del dato annuo è stato toccato però a febbraio di quest’anno (18,4 per cento) e da allora è in calo. Su base mensile, l’inflazione a maggio è rimasta sostanzialmente invariata. (Vap)