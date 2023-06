Business news: Francia-Qatar, incontro a Parigi della commissione economico-finanziaria congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione economico-finanziaria congiunta di Francia e Qatar si è riunita a Parigi, nel quadro del “dialogo strategico” tra i due Paesi, lanciato nel marzo 2022. Come riferisce il quotidiano qatariota “Gulf Times”, la delegazione di Doha era guidata dal vice sottosegretario agli Affari economici del ministero delle Finanze, Saud Abdullah al Attiyah, mentre a presiedere la delegazione francese è stata la direttrice del servizio per gli Affari bilaterali e l’Internazionalizzazione delle imprese presso il ministero dell’Economia, Magali Cesana. Durante l’incontro, le due squadre hanno discusso dei settori in cui si sviluppa la cooperazione tra Parigi e Doha, in particolare in quelli dell’economia e delle finanze, a partire dalla collaborazione nel sostegno finanziario ai Paesi in via di sviluppo. Altri temi trattati durante i colloqui sono stati gli investimenti in progetti di importanza strategica, la sicurezza alimentare, la finanza sostenibile e la sinergia tra i settori pubblico e privato. (Res)