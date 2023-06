Business news: Spagna, ad aprile accolti 7,2 milioni di viaggiatori internazionali, +18,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile la Spagna ha accolto 7,2 milioni di turisti internazionali, il 18,5 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022 e l'1,2 per cento in più rispetto ad aprile 2019, prima dello scoppio della pandemia di Covid-19. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), questi visitatori hanno anche speso un importo di circa 8,4 miliardi di euro, il 22,7 per cento in più rispetto a un anno fa. Nei primi quattro mesi dell'anno, la Spagna ha ricevuto quasi 21 milioni di turisti internazionali, con una crescita del 32,4 per cento in comparazione con il primo quadrimestre del 2022, mentre la spesa totale ha raggiunto i 25,6 miliardi di euro (+36,6 per cento su base annua). (Spm)