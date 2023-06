Business news: Russia, danno economico causato da pandemia Covid nel 2022 pari a 18,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il danno economico alla Russia dalla pandemia di coronavirus lo scorso anno è stato di circa 1.600 miliardi di rubli (18,5 miliardi di euro). E' quanto risulta da un rapporto del Servizio federale per la Sorveglianza sulla tutela dei diritti dei consumatori e il benessere umano (Rospotrebnadzor). Nella relazione si spiega che il danno economico dalla pandemia consiste in spese mediche dirette e perdite indirette dell'economia. In particolare, nel 2022 le spese mediche dirette della Russia dovute al Covid-19 sono ammontate circa a 1.350 miliardi di rubli (15,6 miliardi di euro). (Rum)