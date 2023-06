Business news: nel primo trimestre 2023 la Spagna è il quinto Paese europeo per obbligazioni sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, la Spagna è stato il quinto emittente europeo di obbligazioni legate alla sostenibilità (Bls) in Europa, grazie soprattutto alla concessionaria Abertis che il 7 febbraio ha collocato 600 milioni di euro di questo tipo obbligazioni per 6,5 anni con una cedola del 4,125 per cento. Come riferisce il quotidiano "El Economista", il collocamento è stato un successo dato che la domanda è stata sei volte superiore all'offerta. Secondo i dati della Climate Bonds Initiative (Cbi), un'organizzazione di riferimento per questo tipo di emissioni, nel primo trimestre dell'anno, la Spagna si è piazzata dietro solo a Italia, Danimarca, Francia e Germania in Europa in termini di emissioni. Questo tipo di debito sostenibile non è legato a un progetto specifico, come nel caso del debito verde, ma a obiettivi specifici che le aziende si impegnano a raggiungere entro un determinato periodo di tempo. Sotto l'ombrello delle obbligazioni sostenibili si trovano diversi tipi di debito. I più comuni sono i green bond, seguiti dai social bond (che finanziano progetti legati alla salute, all'istruzione o ad altre questioni sociali) e i cosiddetti sustainable bond (che combinano le caratteristiche dei green bond e dei social bond). (Spm)