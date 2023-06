Usa: Biden firmerà l’accordo sul debito nella giornata di sabato 3 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, firmerà sabato 3 giugno la risoluzione per alzare il debito federale per i prossimi due anni, sulla base del compromesso raggiunto tra la Casa Bianca e la leadership repubblicana al Congresso. Lo ha annunciato durante un discorso alla Casa Bianca, aggiungendo che l’accordo rappresenta “una buona notizia per i cittadini: abbiamo evitato il collasso della nostra economia”. Biden ha anche ringraziato il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, per aver negoziato “in buona fede, al fine di ottenere risultati per il Paese e per i cittadini”. (Was)