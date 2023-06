Business news: spagnole Acs, Turner e Dragados tra aziende leader nel settore delle costruzioni negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acs e le sue filiali Turner e Dragados, lo scorso anno sono state tra le principali aziende nel settore delle costruzioni negli Stati Uniti. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Turner è per il terzo anno consecutivo al vertice con 9,8 miliardi di euro nelle costruzioni e nei progetti e nei progetti di telecomunicazione (3,3 miliardi di euro), quarta nei progetti per le compagnie petrolifere (2,1 miliardi di euro) e tredicesima nel Paese nel segmento industriale (553 milioni di euro). Dragados figura in 35ma posizione con i suoi 3,2 miliardi di euro fatturati dalla sede centrale di New York. L'azienda sale dal quinto al terzo posto nell'esecuzione di infrastrutture di trasporto (2,7 miliardi di euro), dietro a Kiewit e The Walsh Group. Per la società di Florentino Perez, gli Stati Uniti sono il primo mercato mondiale con un fatturato di 17,5 miliardi di euro, tre volte superiore ai 5,9 miliardi di euro ottenuti nel suo secondo mercato, l'Australia. (Spm)