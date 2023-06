Business news: Spagna, nel primo trimestre aziende costruzioni fatturano 14 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi del 2023, le principali imprese di costruzione spagnole hanno aumentato i loro ricavi a 14 miliardi di euro, il 16 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano "Economia Digital", questo risultato è dovuto principalmente all'attività internazionale nei mercati dove esse operano. Tra le principali imprese di costruzione spagnole spiccano i risultati ottenuti da Acs, la società presieduta da Florentino Perez, che nel primo trimestre dell'anno ha fatturato 8,1 miliardi di euro (+11 per cento), il 62 per cento del quale realizzato nel Nord America, seguito dall'Oceania, con il 20 per cento. A fine marzo, il portafoglio di Acs ha raggiunto livelli record di 71,2 miliardi di euro (+8,2 per cento). Gli utili della società sono aumentati del 20 per cento, soprattutto grazie al contributo di Abertis, raggiungendo i 163 milioni di euro. Mentre Fcc ha registrato un fatturato di poco più di 2 miliardi di euro con un incremento del 20 per cento rispetto al primo trimestre 2022. Nel suo caso, la maggior parte del fatturato proviene dalla Spagna, nello specifico 1,1 miliardi di euro. Con l'aumento dei ricavi, Fcc ha incrementato l'utile del 14 per cento a 97 milioni di euro. Per quanto riguarda Ferrovial, l'azienda ha aumentato i suoi ricavi dell'11,2 per cento a 1,8 miliardi di euro, un dato che si spiega principalmente con il sostegno delle sue divisioni di costruzione e autostrade. Il fatturato di Sacyr, è stato di 1,2 miliardi di euro (+8,1 per cento rispetto al primo trimestre dell'anno scorso). (Spm)