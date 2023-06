Business news: Croazia, nel 2022 aumentate importazioni ed esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la Croazia ha esportato merci per un valore di 24,2 miliardi di euro, ovvero 5,8 miliardi di euro o il 31,4 per cento in più rispetto al 2021. Le importazioni ammontavano a 41,9 miliardi di euro, ovvero circa 13,5 miliardi di euro o il 48 per cento in più rispetto all'anno precedente. Lo ha annunciato l'Istituto statale di statistica (Dzs). La copertura delle importazioni da parte delle esportazioni nel 2022 è stata di circa il 58 per cento, mentre nell'anno precedente era di circa il 65 per cento. I più importanti partner commerciali esteri della Croazia sono gli Stati membri dell'Unione europea. Nel 2022 il commercio con l'Ue ha rappresentato circa il 69 per cento delle esportazioni totali e circa il 71 per cento delle importazioni totali. I maggiori partner commerciali esteri sono stati Italia, Slovenia, Germania e Ungheria. (Seb)