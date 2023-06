© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi nell'ambito della manifestazione Slow Fish insieme all'Assessora all'Ambiente del Municipio X Valentina Prodon, Andrea Campelli - Responsabile Relazioni Esterne, Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e una rappresentanza dei pescatori di Ostia presenta il protocollo tra Roma, il Consorzio Corepla e i pescatori di Ostia che, tornando dalle loro uscite con eventuale plastica raccolta in mare avranno una postazione dove depositarla che Corepla trasformerà in arredi urbani. A seguire, l'evento Roma città di mare, con la presentazione e degustazione della tellina, fornita dal Consorzio di Ostia e preparata dalla chef Andrea Palmieri, accompagnata dalla degustazione del nostro olio e dei nostri vini.Genova, porto Antico (ore 14:30) (segue) (Rer)