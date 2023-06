Roma: a fuoco palazzina a Colli Aniene, 1 morto e 14 feriti, attivate strutture per accoglienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fiamme avrebbero coinvolto l'impalcatura e a quel punto, in pochi minuti, tutto il palazzo, sette piani, fino al tetto. Paura e panico tra gli sfollati, circa un centinaio che sono riusciti a salvarsi. Mentre, il corpo della vittima è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del palazzo. Sarebbe stato ucciso dal fumo che si è sprigionato dall'incendio. Intanto, la Regione Lazio ha diramato un primo bollettino medico. In particolare, presso l'ospedale Sant'Eugenio sono state ricoverate tre persone: una in rianimazione per intossicazione da monossido di carbonio, le altre due, ricoverate al centro grandi ustionati, hanno riportato ustioni una del 30 per cento e l'altra del 12 per cento. Queste ultime sono attualmente in prognosi riservata e intubate a causa del danno respiratorio da ustione. Inoltre un minore è in osservazione nella pediatria del nosocomio. (segue) (Rer)