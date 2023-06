Roma: a fuoco palazzina a Colli Aniene, 1 morto e 14 feriti, attivate strutture per accoglienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 2 ha inoltre attivato l'assistenza sanitaria presso le strutture messe a disposizione dal Municipio Roma IV, a tutte le persone sfollate che avevano bisogno anche di medicinali. Inoltre, al policlinico Umberto I sono state ricoverate nove persone. Tutti i pazienti sono giunti svegli e collaboranti, già in ossigenoterapia per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. A seguito della sintomatologia sfumata e degli alti valori di carbossiemoglobina, due di loro hanno iniziato il primo dei tre cicli di trattamento di ossigenoterapia iperbarica previsti da protocollo. Gli altri sette pazienti resteranno in osservazione fino a domani presso il policlinico Umberto I. (segue) (Rer)