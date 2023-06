Roma: a fuoco palazzina a Colli Aniene, 1 morto e 14 feriti, attivate strutture per accoglienza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Il bilancio purtroppo si conferma molto pesante. Un uomo ha perso la vita, - ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - ci sono diversi feriti: nove ricoverati al Policlinico e quattro al Sant’Eugenio. Come prima forma di sostegno, abbiamo allestito in tre strutture postazioni attrezzate per l’accoglienza di tutti gli abitanti del palazzo che non potranno rientrare nelle loro case. Ringrazio ancora i Vigili del fuoco, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, i volontari della Protezione civile, il presidente Umberti e tutti coloro i quali si sono messi prontamente a disposizione per affrontare l’emergenza". (segue) (Rer)