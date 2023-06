Nato: comandante interforze di Napoli visita in Kosovo militari italiani e ungheresi feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ammiraglio ha poi incontrato i soldati della Kfor dei contingenti ungherese e italiano che sono stati feriti a Zvecan durante lo svolgimento della loro missione. Munsch ha elogiato la loro professionalità, il coraggio e la moderazione nell'affrontare le violenze. Ha anche ringraziato Ungheria e Italia per aver fornito soldati così ben addestrati. Il capo del Comando interforze di Napoli ha infine incontrato gli ambasciatori a Pristina di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti con cui si è consultato a proposito del loro sostegno per un ritorno al dialogo e la fine della violenza. L'ammiraglio Munsch ha concluso la sua visita invitando “tutte le parti, comprese quelle che hanno posto le condizioni per la violenza del 29 maggio, ad astenersi da ulteriori decisioni irresponsabili e azioni, e impegnarsi invece in negoziati diplomatici in buona fede per migliorare le relazioni, nel quadro del dialogo facilitato dall'Ue. (Alt)