Serbia-Kosovo: ambasciatore Usa Hill, Pristina pagherà conseguenze per non aver ascoltato Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pristina pagherà delle conseguenze "per non aver ascoltato Washington". Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Serbia, Christopher Hill, in riferimento alle tensioni e agli scontri degli ultimi giorni nel nord del Kosovo. "Gli eventi in corso nel nord del Kosovo influenzeranno le relazioni tra il Kosovo e gli Usa", ha aggiunto il diplomatico statunitense, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa serba "Fonet". Hill ha quindi sostenuto che questi "sono giorni molto difficili" in Kosovo, ricordando che lo stesso segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che gli Usa "si oppongono alle mosse di Pristina" e che dunque possono esserci "delle conseguenze". Il diplomatico ha infine sottolineato che Washington "condanna fermamente gli attacchi ai membri della missione Nato Kfor" ed è molto importante, ha aggiunto, che atti del genere non si ripetano. "Non dobbiamo perdere l'obiettivo, che è la formazione dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso) e la normalizzazione delle relazioni attraverso il dialogo", ha concluso l'ambasciatore statunitense. (Seb)