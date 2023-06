Balcani: Tajani, tra Serbia e Kosovo deve prevalere il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Serbia e Kosovo deve prevalere il dialogo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a Oslo a margine della riunione informale con gli omologhi della Nato. “Si è parlato anche della situazione dei Balcani", c’è stata “grande solidarietà per i militari italiani feriti e apprezzamento” per il lavoro che fanno. “La Nato continuerà a essere presente nei Balcani”, con il possibile rafforzamento contingente con truppe di Turchia e Regno Unito, ha detto Tajani. Dalla riunione arriva anche l’invito rivolto agli albanesi “alla calma e a non insediare i sindaci nei comuni” del Kosovo “dove ci sono stati gli scontri”. (Sts)