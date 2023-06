Kosovo-Serbia: premier sloveno Golob, per accordo serve pressione comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo per risolvere le tensioni in Kosovo può essere raggiunto solo sotto la pressione della comunità internazionale. Lo ha detto il premier sloveno, Robert Golob, al termine del vertice della Comunità politica europea (Cpe) di Castel Mimi, in Moldova. Il capo del governo della Slovenia ha incontrato tutti i leader dei Paesi dei Balcani occidentali, tra cui la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, e il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Lo riporta l'agenzia di stampa slovena "Sta".(Seb)