Tunisia: presidente del Consiglio Meloni in visita ufficiale la prossima settimana

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si recherà in visita ufficiale in Tunisia la prossima settimana. Lo riferisce presidenza della Repubblica nordafricana in una nota pubblicata stasera, dopo una conversazione telefonica intercorsa tra il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, e la responsabile del governo dell’Italia. “Il colloquio ha riguardato i distinti rapporti tra Tunisia e Italia e le relazioni strategiche tra Tunisia e Unione Europea”, spiegano dal Palazzo di Cartagine, aggiungendo che Saied ha avanzato una “iniziativa per tenere una conferenza ad alto livello tra tutti i paesi interessati, in particolare i paesi del Nord Africa, i paesi del Sahel e del Sahara e i paesi del nord del Mediterraneo, per affrontare le cause della migrazione irregolare e porre fine a queste condizioni disumane”. (Tut)