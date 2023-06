Roma: a fuoco palazzina a Colli Aniene, 1 morto e 14 feriti, attivate strutture per accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una esplosione, le fiamme e una colonna di fumo nera hanno trasformato un giorno di festa in tragedia per decine di famiglie. Un morto e quattordici feriti: questo il bilancio dell'incendio divampato questo pomeriggio in una palazzina in ristrutturazione a Colli Aniene, a Roma. L'allarme è stato lanciato alle 14 circa per il rogo che ha coinvolto diversi appartamenti. Sul posto oltre alle ambulanze anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Circa cento persone stasera rimarranno fuori casa, poiché le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili. Pertanto, sono state allestite tre strutture postazioni attrezzate per l’accoglienza. La dinamica e le cause del rogo sono ancora da chiarire. Ma secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe partito dal basso del palazzo, con l'esplosione di alcune bombole presenti nel cantiere. (segue) (Rer)