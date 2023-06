Roma: a fuoco palazzina a Colli Aniene, 1 morto e 14 feriti, attivate strutture per accoglienza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i pazienti ricoverati sono in buone condizioni cliniche. All'ospedale San Giovanni sono stati ricoverati tre pazienti con intossicazione da monossido di carbonio. Due di essi sono stati trattati con codice arancione (uno presentava anche ferite superficiali al volto) e uno, con problemi respiratori più instabili, in codice rosso. Attualmente tutti e tre i pazienti sono in osservazione e monitorizzati in pronto soccorso. Arpa Lazio ha provveduto a posizionare i campionatori per la qualità dell'aria nella zona interessata dall'incendio, in aggiunta a quelli già presenti nelle centraline fisse. La Protezione civile della Regione Lazio è intervenuta sul luogo dell'incendio fornendo una autobotte da 14 mila litri su richiesta del dipartimento di Protezione civile di Roma Capitale. (segue) (Rer)