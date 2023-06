© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata identificata la vittima dell'incendio divampato questo pomeriggio in una palazzina in ristrutturazione su via Edoardo D'Onofrio, in zona Colli Aniene, a Roma. Si tratta di un uomo di 80 anni, di nome Antonio D'Amato. Il decesso sarebbe dovuto al fumo inalato. Il cadavere presentava diverse ustioni che hanno reso l'identificazione più difficile del previsto.(Rer)