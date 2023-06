Italia-Usa: partito oggi il nuovo collegamento Washington-Roma di Ita Airways (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’occasione, l’ambasciatrice Mariangela Zappia ha dichiarato che “il nuovo collegamento e i piani di espansione della rete Ita Airways negli Stati Uniti sono passi importanti, molto attesi, che avvicinano ancora di più l’America all’Italia e ci consentono di rafforzare non solo i flussi turistici ma anche le relazioni politiche, economiche e culturali tra i nostri due Paesi”. La destinazione Washington inaugura l’espansione della rete intercontinentale di Ita Airways per la stagione estiva del 2023, sostenuta dall’entrata in flotta del nuovo Airbus A330neo, che ha fatto oggi il suo primo volo commerciale. L’Airbus A330neo, prosegue la nota, è il massimo riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all’insegna del Made in Italy, rispecchiando i pilastri fondamentali di Ita Airways. Il nuovo velivolo, dedicato al campione Gelindo Bordin, è stato interamente configurato per la compagnia di bandiera, con la pluripremiata cabina Airspace, gli interni firmati dal designer Walter De Silva, il nuovo sistema di illuminazione, i sofisticati sistemi di intrattenimento e una connettività wifi completa. (segue) (Was)