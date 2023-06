Italia-Usa: partito oggi il nuovo collegamento Washington-Roma di Ita Airways (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A coronare l’italianità dell’esperienza, prosegue la nota, spiccano a bordo i menù firmati dallo chef stellato Gian Piero Vivalda e le divise realizzate con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli indossate dal personale di volo. Il nuovo collegamento diretto prevede inizialmente cinque frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal primo agosto al 28 ottobre 2023, ad un operativo giornaliero. Ita Airways, prosegue la nota, punta a diventare il vettore di riferimento sia per la comunità italiana a Washington che per la comunità imprenditoriale locale e internazionale che lavora nella capitale statunitense, offrendo un accesso diretto all'Italia, all'Europa e all'intera regione del Mediterraneo, attraverso il suo hub di Roma Fiumicino. Per Ita Airways il 2023 sarà l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale con l’apertura non solo della rotta verso Washington, ma anche da Roma a San Francisco e Rip de Janeiro, rispettivamente a luglio e ad ottobre. (segue) (Was)