Pnrr: palazzo Chigi a Ue, no a polemiche, accordi non cambiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alle dichiarazioni di un portavoce della Commissione Europea sulle norme riguardanti la Corte dei conti e i controlli sul Pnrr, il governo italiano, si legge in una comunicazione di palazzo Chigi ha delle osservazioni di merito e di metodo”. Otto, in particolare, i punti su cui il governo ha voluto chiarire. 1: sulla necessità dei controlli il governo condivide il fatto che “il Recovery necessita di un quadro di controlli che siano adatti e proporzionati alla sua natura unica e in modo che i programmi di spesa si basino sull’efficienza.” L’azione del governo si basa su questo principio. 2: sul pre-giudizio non informato il portavoce afferma che la “Commissione europea non commenta i progetti di legge”, ma subito dopo - senza alcun approfondimento di merito - lo stesso portavoce della Commissione fa seguire delle considerazioni che alimentano polemiche politiche strumentali che non corrispondono alla realtà. 3: sulle modifiche inesistenti le norme proposte dal Governo - approvate ieri dalla Commissione parlamentare nel D.L. Pubblica Amministrazione - non modificano quanto già concordato tra Commissione europea e governo italiano, le norme in discussione non intervengono su quanto previsto dal D.L. 77 del maggio del 2021. (segue) (Rin)