Italia-Usa: 2 giugno, il tricolore negli Stati Uniti splende con le Lamborghini

- L'edizione 2023 delle celebrazioni del 2 giugno negli Stati Uniti d'America vede protagonista i colori della bandiera italiana, targato Automobili Lamborghini. Casa Automobilistica del Toro, si legge in una nota, ha portato le sue supercar: Huracan Tecnica, Huracan Sto e Urus S, nei colori della bandiera tricolore davanti alle sedi delle istituzioni italiane. Nell' anno del suo 60mo anniversario, da Washington a New York, da San Francisco ed anche oltreoceano, Automobili Lamborghini è al fianco delle istituzioni italiane. “È un grande privilegio ed un grande onore condividere con le nostre istituzioni queste importanti celebrazioni: nell’anno del nostro 60mo compleanno, siamo ancor più felici di stare al loro fianco celebrando tutto insieme le eccellenze del grande Made in Italy”, ha commentato Andrea Baldi, amministratore delegato di Automobili Lamborghini Americas. “Da romagnolo non posso non dedicare un pensiero in questa giornata particolare ai miei conterranei”, ha concluso. (Was)