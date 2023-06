Italia-Usa: partito oggi il nuovo collegamento Washington-Roma di Ita Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Festa della Repubblica italiana, Ita Airways ha lanciato oggi il nuovo volo diretto tra Roma e Washington. Il volo inaugurale, partito alle 16:20 locali dalla capitale Usa, è stato operato con il nuovo airbus Airbus A330neo, il primo completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina Ita Airways. Per celebrare il lancio della nuova rotta intercontinentale e l’entrata in flotta del nuovo aeromobile, si legge in una nota, si è svolta oggi al gate di partenza, all’aeroporto internazionale di Dulles, la cerimonia di taglio del nastro alla presenza di Pierfrancesco Carino, vicepresidente per le vendite internazionali di Ita Airways; Chryssa Westerlund, executive vice president e chief revenue officer dell’Autorità aeroportuale di Washington; e di Alessandro Gonzales, vice capo missione dell’ambasciata italiana a Washington. A sottolineare ulteriormente l’importanza del nuovo collegamento tra gli Stati Uniti e l’Italia, Ita Airways ha partecipato in veste di partner alle celebrazioni per la Festa della Repubblica che si sono svolte ieri presso l’ambasciata d’Italia a Washington. (segue) (Was)