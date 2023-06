Italia-Usa: partito oggi il nuovo collegamento Washington-Roma di Ita Airways (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è un giorno speciale: non solo perchè celebriamo la nostra Repubblica, ma anche perchè inauguriamo un nuovo collegamento diretto tra le nostre capitali”, ha dichiarato Alessandro Gonzales, vice capo missione dell’ambasciata d’Italia a Washington, durante l’evento. “Questo nuovo volo è un ulteriore simbolo del legame speciale tra i nostri Paesi”, ha aggiunto, ricordando che iniziative del genere sono anche fondamentali per promuovere la candidatura di Roma a Expo 2030. “Siamo orgogliosi di lanciare questo nuovo servizio, e a bordo del nostro aereo vi sentirete giá in Italia”, ha affermato poi Pierfrancesco Carino, vicepresidente per le vendite internazionali di Ita Airwyas. “Roma è il nostro hub, ed è per noi una destinazione fondamentale: vogliamo diventare un punto di riferimento, la prima scelta per i passeggeri che vogliono andare in Italia, in Europa e nel Mediterraneo”, ha concluso. (Was)