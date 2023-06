Arabia Saudita: visita ufficiale del segretario di Stato Usa Blinken dal 6 all’8 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha in programma una visita ufficiale in Arabia Saudita dal 6 all’8 giugno, durante la quale incontrerà i maggiori rappresentanti del governo di Riad, per discutere della cooperazione strategica tra i due Paesi su diverse questioni regionali e internazionali, soprattutto nei settori dell’economia e della sicurezza. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso oggi dal Dipartimento di Stato Usa, nel quale si legge che Blinken, il 7 giugno, prenderà parte a una riunione ministeriale con il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), “per promuovere la sicurezza, la stabilità, l’appianamento delle tensioni, l’integrazione regionale e le opportunità economiche in Medio Oriente”. L’8 giugno, infine, il segretario di Stato Usa co-presiederà un incontro ministeriale della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico, con il capo della diplomazia dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, per discutere del “ruolo cruciale della coalizione per affrontare la minaccia continua rappresentata dall’Is e riaffermare l’impegno (di Washington) per assicurarne la sconfitta”. (Res)