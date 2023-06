Lazio: assessore Bilancio, stop a sprechi, più efficace gestione dei fondi a disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variazione di bilancio di 27 milioni di euro, approvata in Giunta e relativa alla missione salute del Pnrr, è destinata all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale degli ospedali del Lazio. Lo scrive su Facebook l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Per i nosocomi laziali, infatti, il Pnrr prevede l'acquisto di 298 nuove grandi apparecchiature di ultima generazione. Con ennesimo provvedimento a favore del sistema sanitario della nostra Regione anticipiamo quindi questo processo e veniamo incontro alle richieste dei nostri nosocomi che necessitano di importanti investimenti per ridurre le liste di attesa e migliorare il servizio a favore dei cittadini. Questi sono gli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale e che stiamo mantenendo: stop agli sprechi, ma una più efficace gestione dei fondi a disposizione", conclude Righini. (Com)