Imprese: Urso, piano nazionale microelettronica già presentato a Taiwan, Corea del Sud, Usa e Giappone

24 luglio 2021

- Il piano nazionale sulla microelettronica del governo italiano è stato giá presentato, nelle sue linee guida, alle principali aziende globali. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington. “Nelle ultime settimane, una mia task force è andata a Taiwan, in Corea del Sud, negli Stati Uniti e anche in Giappone: le quattro grandi potenze occidentali che sono in grado di sviluppare una industria competitiva nel settore del digitale”, ha detto, aggiungendo che, nel contesto globale, l’Italia puó rappresentare il “Paese ideale per queste imprese internazionali”. Durante gli incontri, ha spiegato, abbiamo incontrato “quasi tutte le principali aziende del settore”, per presentare le linee guida del progetto, che poi si concretizzerà con un disegno di legge. (Was)